Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan adam, cezaevinde intihar etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde ailenin 6 yaşında kız çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 7 çocuk babası 52 yaşındaki M.E., cezaevinde tek başına kaldığı koğuşta kendini astı.

Kendini ne ile astığı henüz öğrenilemeyen M.E'yi bulan infaz koruma memurları, 112 Acil'i aradı. Cezaevine gelen sağlık ekipleri, M.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.E.'nin cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ne olmuştu?

1 Nisan günü Doğubayazıt ilçe merkezinde meydana gelen olayda; bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için, inşaat işleri ile uğraşan M.E'yi çağırdı. Çalışmanın ikinci gününde M.E, evin tuvaletini kullanmak için aileden izin istedi. İçeriye giren M.E, bu sırada çizgi film izleyen küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük kızın konuşmasını engellemek için M.E, düştüğünü söyledi.

Küçük kız, "Hayır anne bu amca yaptı" deyince, M.E. koşarak evden kaçtı. Aile hemen polise giderek, M.E'den şikayetçi oldu. Polis, M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerince 4 gün boyunca aranan M.E, 3 gün dağlık yolu kullanarak Taşlıçay ilçesine kaçtı. Husumet yaşanmaması için iki ailenin ortak tanıdığı bir kişi, "Seni İran sınırından yurt dışına kaçıracağım" diyerek, M.E'yi 25 Nisan günü polise teslim etti.

Sorgusunda suçlamaları kabul eden M.E, "Üzerimi giydiğim anda annesi geldi. Ben durumu anlattım. Bağrışma üzerine kaçtım" diye konuştu. M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.