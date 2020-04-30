Hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki konutunun fotoğraflanması olayına ilişkin 22 Nisan 2019 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, talimatı partisinin verdiğini söyledi.
Altun'un avukatının suç duyurusu üzerine Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suçu ve suçluyu övme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye çağrılan Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.
Kaftancıoğlu'nun Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdiği belirtildi.
Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında..— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 21, 2020
CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir.
Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar
Sakin olun beyler https://t.co/MgQPSCEM77
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