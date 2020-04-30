Hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında..

CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir.

Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar

Sakin olun beyler https://t.co/MgQPSCEM77