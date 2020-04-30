Elazığ ve Muğla'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün Elazığ'da 4.2, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre bugün Elazığ'ın Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınlarında saat 11:45’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.55 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Elazığ kent merkezi ve çevre ilçeler ile Diyarbakır’ın Ergani ve Çüngüş, Malatya’nın Doğanyol ve Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Tunceli’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

AFAD'ın internet internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 13.09'da da Muğla'nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada "An itibarıyla kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.