İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız 30 kişiye koranavirüs bulaştırdı

İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm akrabalarına Kovid-19 bulaştırdığı ve bu durumun filyasyon çalışmaları ile tespit edildiği öğrenildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, Kayseri'ye İstanbul'dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun 30'dan fazla kişiye hastalık bulaştırdığını anlatarak "Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış" dedi.

Bu durumun filasyon ile ortaya çıktığını belirten Gün, "Kayseri'de 850'den fazla halk otobüsü şoförünün seferlere çıkması yasaklanmıştı. Orada bir arada bulunanların ortam sebebiyle hastalık etkenini aldığı, diğer insanlara hastalık etkenini bulaştırdığı da filyasyon çalışmaları ile belirlendi" diye konuştu.

Gün, filyasyon ekipleri hakkında da ise şu bilgileri verdi:

"Diğer hasta tedavisi ile uğraşan ekip kadar bunların da çok ciddi yaptığı işler var. İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 30'dan fazla ekip var ve filyasyon çalışmaları bu ekip tarafından yapılıyor. Genelde bu ekibin çalışmaları çok ön plana çıkmıyor ama aslına bakarsanız çök önemli. Hasta tedavi edenler doğrudan hasta ile karşı karşıya kaldığı için virüs tehdidi altındalar ama filyasyon çalışması yapan ekiplerin de virüsle karşılaşma riski bulunuyor."

Filyasyon ne demek?

Vaka olarak kabul edilen Covid-19 testi pozitif çıkanların temas ettiği, hastalık etkenini taşıyan diğer kişilerin belirlenmesi, bunların gerekirse karantina altına alınması, hastalık belirtisi gösteriyorsa gerekli tedavilerin yapılmasıdır.