Muhabir Esenler Otogarı'na giderek 'Seyahat izin belgem yok' dedi, 150 TL'ye Ankara bileti aldı

Bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabire bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi. Muhabir, daha sonra bileti 150 TL'ye aldı.

Adı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı olarak değiştirilen Esenler Otogarı'na giden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin görüştüğü bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabire bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi.

Ertesi gün için haber vereceğini belirten otobüs şoförü muhabiri otogarda bir firmaya yönlendirdi. Muhabir otogar çıkışında görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle gittiği yazıhanedeki kişilere 'izin belgesi' olmadığını söyleyerek, Ankara'ya bilet almak istediğini söyledi.

Görevlinin istediği SGK ve ikematgah döküm belgesini e-devlet üzerinden alarak verdi. Bu belgeleri gören görevli daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti 150 liraya sattı ve bileti uzatırken de "Herhangi bir polis çevirmesinde çıkardığınız bu belgeler sizin için yeterli" dedi.

İzni bulunmayan diğer yolcularla birlikte 20 kişilik servis aracına binen muhabirin bindiği araç, hareket ettikten sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ve Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan baskınla durduruldu.

Servis aracındaki 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.