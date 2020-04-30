RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez yayın durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verildiğini açıkladı.
Taşçı, şunları kaydetti:
"RTÜK artık tam anlamıyla iktidarın sopası olduğunu ispatladı. Bugünkü Üst Kurul toplantısında, sarayın işaretiyle; zorlama raporlarla, eleştirel yayın yapan (muhalif) tüm televizyonlara en ağır cezalar verildi. Halk TV’deki Medya Mahallesi, 5 kez program durdurma cezası aldı."
RTÜK artık tam anlamıyla iktidarın sopası olduğunu ispatladı. Bugünkü Üst Kurul toplantısında, Sarayın işaretiyle; zorlama raporlarla, eleştirel yayın yapan (muhalif) tüm televizyonlara en ağır cezalar verildi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 30, 2020
Halktv’deki Medya Mahallesi, 5 kez program durdurma cezası aldı
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