CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı talebi

Türkiye’nin 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı organize edilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği’nden talepte bulundu.

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı, çevrimiçi buluşarak Türkiye ve yerel yönetimler gündemini ele aldı.

Başkanlar, Türkiye Belediyeler Birliği’nden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanlar Kurulu üyelerinin de katılımıyla, belediye başkanlarıyla toplantı yapması için girişimde bulunmayı talep ettiler. 11 Başkan, hemen harekete geçmesi için taleplerini TBB’ye ilettiler.

Toplantıda belediyelerin yaşadığı ekonomik daralmaların, düşen gelirlerin, yapılması şart olan birçok çalışmanın bütçeler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinin de tartışıldığı belirtildi.

Başkanlar ayrıca, 1 Mayıs Emek Bayramını kutlayıp, 1977’de Taksim’de hayatını kaybeden emekçileri saygı ile andılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın imzaları olun açıklama şöyle:

"Kamuoyunun Bilgisine;

Her konuda sürekli iletişim halinde olduğumuz Türkiye’nin 11 Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bir kez daha çevrimiçi buluşarak, Türkiye’nin gündemini, yerel yönetimlerin sorunlarını pandemi gündemine özel değerlendirmelerle ele aldık.

Yarın 1 Mayıs Emek Bayramı’nı kutlayacağız. Aynen 23 Nisan’da olduğu gibi, salgınla mücadele koşulları gereği istediğimiz şekilde bir kutlama yapamayacağız. Ülkemizin tüm emekçilerini bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz. Bir kez daha 1 Mayıs 1977’de Taksim’de hayatını kaybeden emekçilerimizi saygıyla anıyoruz.

Yine, yarın sabah itibariyle üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte ilgili her tedbiri aldığımızı, yurttaşlarımızın rahat, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenleri planladığımızı belirtmek isteriz. Umuyoruz ki yurttaşlarımız da bu tedbirlerden memnun kalacaklardır.

Bu vesileyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, değerli hemşerilerimize yeniden anımsatmak isteriz ki, sokağa çıkmama konusundaki özenimizi lütfen sadece yasağın olduğu günlerde göstermeyelim, yasağın olmadığı günlerde de aynı tavrımızı sürdürelim. Henüz rehavet için erken olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Pazartesiden itibaren de sokağa çıkmama konusunda duyarlı olunmasının, şehirlerde yoğunluk yaşamamasının önemini dile getiriyoruz.

Toplantımızda, Belediyelerin yaşamış olduğu ekonomik daralmaları; gelirlerin düşmesini; alınan bazı kararların sonucunda yapılan ödeme ve ötelemelerin etkilerini; yapılması şart olan birçok çalışmanın bütçeler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri; bütçe yönetimlerinde ortaya çıkan zorlukları da tartıştık. Toplu taşımanın geleceğini ayrıntılı olarak ele aldık. Kentlerimizin, bugün ve gelecek için kültür sanat yaşamını konuştuk.

Bütün bu kapsamda, içinde önerilerimizin olduğu bir hazırlığı, Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB), iletme kararı verdik. Bu kararları, bugün TBB’ye ulaştırmış olacağız.

Bu çerçevede, TBB’nin girişiminde, oluşturulacak bir gündemde, Sayın Cumhurbaşkanımız’la, Bakanlar Kurulumuz’un da katılım sağladığı bir toplantının yapılmasını önermekteyiz. Türkiye’nin, yerel yönetimler açısından mevcut pandemi salgını ile mücadele temelindeki durumunun; gelecekteki yerel yönetim hizmetlerinin ve bunların ekonomik etkilerinin konuşulacağı bu toplantının, hızla gerçekleşmesi amacıyla önerimizi TBB’e ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Her konuda sürekli iletişim halinde olduğumuz Türkiye’nin 11 Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bir kez daha buluşarak, Türkiye’nin gündemini, yerel yönetimlerin sorunlarını pandemi gündemine özel değerlendirmeler ile ele aldık; pic.twitter.com/qe0aJc052D — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 30, 2020

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