Bodrum'da 'hassas alan' ilan edilen bölgeki son işletme de kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki son işleme de kaldırılmaya başlandı.
Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan işletmelerden bir dönümlük alanda faaliyet gösteren sonuncusunun yapılarının kaldırılması için Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.
Yasal süreçleri tamamlanan ve Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen işletmenin yapıları işletme sahiplerince yıkılmaya başlandı. İlk olarak 350 metrekarelik iskelenin yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.
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