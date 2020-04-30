Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 anlaşması koronavirüs nedeniyle gecikse de planlandığı gibi ilerleyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerle ilgili sürecin koronavirüs salgını nedeniyle gecikmesine rağmen, anlaşmaya uygun olarak ilerleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı. Sözcü Kalın, ''S-400 anlaşması koronavirüs nedeniyle gecikse de planlandığı gibi ilerleyecek'' açıklamasını yaptı.

The future of Idlib and Syrian IDPs with U.S. Amb. James F. Jeffrey and Turkish Amb. @ikalin1 https://t.co/KrQE2yUgiT — Atlantic Council IN TURKEY (@AC_Istanbul) April 30, 2020

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a Patriot füzelerinin alımıyla ilgilendiklerini birçok kere söylediğini de sözlerine ekledi.