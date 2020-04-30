İBB Meclisi, 'olağanüstü' toplanacak

İstanbul Valiliği, İBB Meclisinin olağanüstü toplantısı için yapılan izin başvurusunun uygun bulunduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için valilikten izin talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu talep, 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için Valiliğimizden izin talebinde bulunmuştur.



Söz konusu talep; “Sağlık tedbirleri ve

Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla" Valiliğimizce uygun bulunmuştur. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 30, 2020

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