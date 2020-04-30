Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs paylaşımı: Üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın arttırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın artırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sağlıklı günlerde 1 Mayısları meydanlarda coşkuyla kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs."

Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen; daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/d9QfswYZH1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 30, 2020

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