İstanbul'da yarın Taksim'e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti.
Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 30, 2020
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir.
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