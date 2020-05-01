Kayıt
02:46 01 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Kim 'saray rejimi' diyorsa demokrasiyi felç etme örgütünün üyesi olduğunu itiraf etmiş oluyor

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 07
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104175/14/1041751408_0:47:2963:1713_1200x675_80_0_0_751b326e2a754e307e9839bd233e698e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005011041946181-ak-parti-sozcusu-celik-kim-saray-rejimi-diyorsa-demokrasiyi-felc-etme-orgutunun-uyesi-oldugunu/

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kim 'saray rejimi' diyorsa bilin ki aslında demokrasiyi felç etme örgütünün üyesi olduğunu itiraf etmiş oluyor" dedi.

    A Haber canlı yayınına bağlanan Çelik'e, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ile sosyal medya hesabında kullandığı "demokrasiyi felç etme örgütü" ifadesine ilişkin değerlendirmeleri soruldu.

    Çelik, yeni tip koronavirüs sürecinden önce sistematik şekilde vesayet ve antidemokratik gelişmelere ilişkin imaların arka arkaya geldiğini ifade ederek, siyasi tecrübelerinin, bunları tespite ve teşhise yettiğini çünkü iktidara geldiklerinden beri bunlarla uğraştıklarını söyledi.  

    Ömer Çelik, şöyle konuştu:

    "Bunlar hiçbir zaman milletten iktidar alma gayreti peşinde olmazlar. Sürekli olarak milletten iktidar almış olanların faaliyetlerini aksatmak, felç etmek çabasına girerler. Geçmişte bunu askeri vesayet yoluyla yapıyorlardı. Daha sonra yargı vesayetini devreye sokuyorlardı. Çok iyi hatırlarım AK Parti iktidarlarının ilk dönemlerinde, Mecliste bir grup başkanvekilleri, 'Biz istesek de bu Meclisi açık tutamayabiliriz' demişti. Bu uyarının benzeri Menderes ve arkadaşlarına yapılmıştı. Yüce Mecliste bu tekrar edilmişti. Daha sonrasında bunların hukukçu bir milletvekili, profesördü, asker darbe yapmıyor diye askerin kağıttan kaplan olduğunu söylemişti. Yani bir hukukçunun gözünde darbe yapmayan asker, muteber asker anlamına gelmiyordu. Bu şekilde kışkırtma içindeydiler. Bunu sık sık yapıyorlar. Geçmişte hatırlıyorum, dış politikadan eğitime kadar her konuyu rejim meselesi haline getirirlerdi. Bu demokrasiyi felç etme örgütü dediğim zihniyetin, yani 'Yassıada zihniyetinin' Türkiye'de demokrasiyi felç etmek için kullandığı metodlardır."

    Çelik, söz konusu zihniyetin siyasi sistemle ilgili her türlü normal demokratik tartışmayı, rejim tartışmasına dönüştürdüğünü ifade ederek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde de bunu rejim krizine çevirmeye çalıştıklarını ifade etti.

    TBMM'de tarım politikası konuşulurken de rejim tartışması açılmaya çalışıldığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

    "Şimdi 'saray rejimi' diyerek, seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamıyla kavga ediyor görüntüsü altında milletle kavga ediyorlar. Bu grup başkanvekilleri olan şahıs, il başkanları olan şahıs aleni bir şekilde vesayet çağrısı yaptığı halde maalesef en üst yöneticilerinden en aşağısına kadar bunu onaylayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani burası, bu demokrasiyi felç etme örgütü dediğimiz zihniyetin bütün unsurlarını gözetiyor. Bunu böyle herhangi bir klasik örgüt, başı şöyle, sonu böyle diye düşünürsek bu meseleyi çok indirgemiş oluruz. Bu yaygın bir zihniyet."

    'Bürokrasiyi kendi tekelci zihniyetlerinin kölesi haline getirmeye çalışıyorlar'

    Çelik, geçmişte 367 kararını çıkaranların, AK Parti'ye kapatma davası açanların, 27 Nisan'da muhtıra vermeye çalışanların da aynı zihniyetin içinde olduklarını kaydetti.

    "Bu şahıslar demokrasiyi felç etme örgütü üyeleri olarak bu şekilde konuşuyorlar" ifadesini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

    "Rejim krizi çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Asıl yapmaya çalıştıkları şey her zaman olduğu gibi kendilerini devletin sahibi olarak görüp, devlet bürokrasisini tehdit ederek kontrol altına almaya çalışıyorlar. Devlet bürokrasisini kendi tekelci zihniyetlerinin kölesi, tebaası haline getirmeye çalışıyorlar. Biz bu vesayet meddahlığını siyasi hayatımız boyunca çok gördük. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin mücadelesinin omurgası, bu demokrasiyi felç etme örgütünü milli irade adına mağlup etmedir. Cumhurbaşkanımıza belediye başkanıyken verilen yasaklarda da 367 kararında da AK Parti'ye açılan kapatma davasında da gördük. Şimdi yine aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. 27 Nisan'da asker adına birtakım bürokratların muhtıra teşebbüsünde de aynı şeyi gördük. Ama her seferinde AK Parti sağlam durarak, bu vesayeti alt üst etti."

    Çelik, siyasi tartışmayı nezaket içinde götürmeye çalıştıklarını, siyasi argümanlara siyasi argümanlarla cevap verdiklerini söyleyerek, "Ama söz konusu olan bu darbe çağrısı, bu vesayet çağrısı bambaşka bir manaya geliyor. Bu milletimizin tehdit edilmesidir. Böyle bir durumda AK Parti'nin yapacağı tek şey şudur: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır, milleti tehdit edenlere, millete meydan okuyanlara, milli iradeye meydan okuyanlara AK Parti meydan okur. Bu bedeli ödeye ödeye geldik." diye konuştu.

    Milletin demokrasi için çok büyük bedel ödediğini, başbakanını ve bakanlarını şehit verdiğini, yakın zamandaki 15 Temmuz'da da direndiğini ifade eden Çelik, "milletin, vesayet çağrısıyla, darbe çağrısıyla, askeriyede, yargıda kışkırtma oluşturulmasıyla istikametinden sapmayacağını" belirtti.

    'Kim 'saray rejimi' diyorsa...'

    Söz konusu zihniyetin eskiden çok kolay şekilde birtakım askeri bürokratları manipüle ettiklerini belirten Çelik, "Şimdi TSK'nın, emniyet güçlerimizin, jandarmamızın demokrasiye gönülden bağlı olması, demokratik rejime bağlı olması bunlar için büyük kabustur. Bunlar isterler ki silahlı güçleri istedikleri gibi manipüle edebilsinler." dedi.

    Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bunlar yine rejim kışkırtıcılığından bahsediyorlar. Bir kod vermek isterim. Kim 'saray rejimi' diyorsa bilin ki aslında demokrasiyi felç etme örgütünün üyesi olduğunu itiraf etmiş oluyor. Kaç gündür dikkatle izliyoruz, nezaketle uyarıyoruz. Bakın bunlar antidemokratik sözlerdir, bu yaklaşımların içine girmeyin diyoruz. Ama millete meydan okumaya devam ediyorlar. Onlar millete meydan okuma cüretini gösteriyorsa millete meydan okuyanların karşısında da onlara meydan okuyacak AK Parti dimdik ayaktadır, Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır."
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hubble Uzay Teleskobu tarafından Kartal Bulutsusu içinde çekilen görüntü
    Nisanda çekilen göz alıcı uzay kareleri
    Karikatür
    'ABD, İran’a karşı ‘medya terörü’ uyguluyor'
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet