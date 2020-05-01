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    Cezaevi, hapis, hapishane

    Tahliye edilenlerin yeni bir suç işlemelerinin önüne geçmek için 3 koldan takip

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    İnfaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların, yeni bir suç işlemelerinin önüne geçilmesi için üç bakanlık bazı tedbirleri devreye soktu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, infaz indirimi düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı.

    Toplantılarda, bazı parti yöneticileri, kamuoyunda infazla ilgili yanlış algı oluştuğunu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'te bir babanın dokuz yaşındaki kızını darbederek öldürmesi olayını hatırlatan MYK üyelerinden bazıları “Bu kişi kasım ayında tahliye edilmiş. Ama yapılan bütün haberlerde sanki son infaz indiriminden yararlanıp çıktığı vurgulanıyor. Kamuoyunda da yanlış bir algı oluşuyor. Bu tip olayları önümüzdeki süreçte yaşayabiliriz. Her olumsuz vaka getirilip infaz düzenlemesine bağlanacak. Bu sebeple indirimden yararlanıp tahliye edilenlerin takibinin çok iyi yapılması lazım. Suça karışmalarının önüne geçilmeli” dedi.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre virüs izni sebebiyle evlerine izinli gönderilenlerle ilgili çok fazla problem beklenmediğini belirten AK Parti kaynakları “Bunların yerleri yurtları belli. Ayrıca firar etmeleri ya da bir olaya karıştıklarında izinlerinin yanacağını biliyorlar. Bu sebeple çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” görüşünü dile getirdi.

    Bakan Gül: Tedbirler alındı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de MYK toplantısında gündeme getirilen infaz indirimi konusunda cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için birkaç bakanlık tarafından yeni tedbir alındığını söyledi. Edinilen bilgilere göre Gül, infaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların listelerinin İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderildiğini kaydetti.

    Bakan Gül, üç bakanlığın koordinasyon içinde cezaevinden çıkanların takibinin yapıldığını anlattı.

    AYM'ye yapılan iptal başvurusu

    Öte yandan, CHP’nin infaz düzenlemesinin şekil yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da AK Parti’nin gündemine geldi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni İnfaz Kanunu’nun şekil yönünden iptali istemiyle açtığı davanın ilk incelemesini 6 Mayıs'ta yapacak.

    AK Parti kurmayları, AYM’nin iptal ihtimalinin kanun hazırlıkları sırasında da değerlendirildiğini belirterek “Bu kapsamda AYM’nin geçmişteki benzer konularda verdiği bütün kararlar, yasama yetkisinin sınırları gibi konularda hazırlık ve inceleme yapıldı. Bu yasanın, af düzenlemesi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Somut olarak bu infaz düzenlemesidir. Bu yetki de TBMM’ye aittir. İnfaz yasasındaki oranlarda değişiklik yapılmıştır, yoksa kimsenin cezası affedilmiş değildir. Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki farklı kararları incelendiğinde yaptığımız düzenlemenin afla ilgisinin olmadığı ortaya çıkar. CHP’nin itirazlarının Anayasa Mahkemesi'nden döneceği düşünüyoruz.  Mahkeme, yerleşik usul ve esaslara bakarak başvuruyu reddedecektir” görüşünü dile getirdi.

    Etiketler:
    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Koronavirüs, Cezaevi, Tahliye, infaz
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