Fransa'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderilmesini BBP lideri Destici istemiş

Fransa'nın Lyon kentinde yaşayan Zekeriya Kılınç, çalıştığı iş yerinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek imza istediği aile, Türk Konsolosluğu ile irtibata geçmişti. Konsolosluk yetkilileri ise Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrenmişti. Bunun üzerine Kılınç, 10 gün önce Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Konya'ya getirilerek tedaviye alınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık” dediği kişinin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici olduğu ortaya çıktı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Destici, şunları söyledi:

"Fransa'da fişini çekip ölüme terk edeceklerdi. Bunu da aileye söylemişler. Konu bana bildirilince ben de Sağlık ve Dışişleri Bakanlarımıza ilettim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Uçak ambulansla evladımız Türkiye’ye getirildi. Siyasete malzeme olmaması adına açıklamadık. Lakin görüyorum ki; her fırsatta ülkemiz ve devletimiz aleyhine çalışma ve kara propaganda peşinde olanlar İsveç ve başka ülkelerde zor durumda kalan vatandaşlarımızı ve de hastalarımızı seviyesiz siyasetlerine alet ediyor."

Zekeriya Kılınç’ın BBP'nin Lyon sorumlusu İrfan B.’nin damadı olduğu öğrenildi.