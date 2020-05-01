Kayıt
07:21 01 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kılıçdaroğlu: Erdoğan bizimle hayırda yarışmaktan bile korkuyor

    © AA / Binnur Ege Gürün Koçak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (475)
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104168/96/1041689616_0:15:1200:690_1200x675_80_0_0_29fe39fb7d96e50d4266cb5bf540628a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005011041946799-kilicdaroglu-erdogan-bizimle-hayirda-yarismaktan-bile-korkuyor/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesine ilişkin olarak konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bizimle hayırda yarışmaktan bile korkuyor. Onun hayrı kendine ve yakın çevresine olduğu için bizimle yarışırsa geride kalacağını biliyor" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının topluma ve Türk siyasetine etkileriyle ilgili olarak Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. 

    "Arkadaşlarıma sürecin başında, ‘Ağır bir tabloyla karşı karşıyayız, gün geçtikçe de ağırlaşacak. Son derece planlı ve programlı bir şekilde davranacağız. Akılcı, bilimsel, ahlaklı ve vicdanlı çözümlerle vatandaşlarımızın ayağına gideceğiz' dedim" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “CHP'ye oy vermemiş vatandaşlarımız da ‘İyi ki CHP'li belediye başkanlarımız var' diyor” diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

    "Tüm belediyelerimize, kendi beldelerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ad, soyad ve adreslerini gönderdik. Hazırlıklarını ivedilikle yapsınlar diye…

    İktidar yasalara aykırı olarak belediyelerimizin nakit bağış almasını yasakladı. O kadar ki yıllardır ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevlerinin banka hesapları dahi bloke edildi.

    Belediye başkanlarımız sosyal devlete inanır, en büyük korkusu kul hakkı yemektir, boğazından haram lokma geçmez ve bir kuruşun dahi hesabını verir. Birinin dahi yakasında parti rozeti yoktur.

    Tayyip Erdoğan, bizimle hayırda yarışmaktan bile korkuyor. Dinimizin emri, hayırda yarışmaktır ama korkuyor. Çünkü onun hayrı kendine ve yakın çevresine olduğu için, bizimle hayırda yarışırsa geride kalacağını biliyor.

    Kovid-19 salgını, ekonomik krizin sonuçlarını hızla ağırlaştırıyor. Salgın nedeniyle yüz binlerce iş yeri kapandı. Milyonlarca yeni işsizimiz var.

    Genel hatlarıyla durum böyleyken, iktidar çıktı ekonomik önlemler adı altında ilk olarak, uçak biletlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indirmek oldu. İşin ciddiyetinden bu kadar uzaklar. Orta ve alt gelir gruplarına yönelik, aklı başında hiçbir önlem açıklamadılar.

    Neyse ki bizim açıklamalarımız ve belediyelerimizin uygulamalarının da etkisiyle bazı önlemleri kerhen de olsa yaşama geçirmeye çalışıyorlar. Ancak fedakarlığın hala büyük bir bölümünü orta ve alt gelir grubuna mensup vatandaşlarımızdan bekliyorlar.

    Bakınız yüz binin üstünde iş yeri kapandı. Kira veren esnaf, dükkan kapalı olduğu için gelir elde edemiyor. Bu dükkanın kirasını devletin ödemesi gerekir. Yani sosyal devletin iş yeri kapanan esnafın kira parasını karşılaması gerekir.

    Önce, yaptığımız tüm önerileri, ön yargısız bir biçimde önüne alıp okusun iktidar. Bu gerçek anlamda bir sosyal devlet olmanın yolunu gösterecektir. Yani öncelikle vatandaşını düşüneceksin.

    Fedakarlığı vatandaşından değil, zengin ettiğin, milyarlarca dolarlık ihaleler verdiğin yandaşından bekleyeceksin."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (475)
    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hubble Uzay Teleskobu tarafından Kartal Bulutsusu içinde çekilen görüntü
    Nisanda çekilen göz alıcı uzay kareleri
    Karikatür
    'ABD, İran’a karşı ‘medya terörü’ uyguluyor'
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet