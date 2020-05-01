Taksim'e çelenk bırakmak isteyen DİSK yöneticileri gözaltına alındı

Taksim'e çelenk bırakmak isteyen DİSK yöneticilerine müdahale eden polis, Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sendikacıyı gözaltına aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasında girildi. Taksim Meydanı da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.

Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak isteyen DİSK yöneticilerine de izin verilmedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika yöneticileri ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

DİSK Genel Başkanı ve Genel Sekreterinin de aralarında olduğu DİSK'liler gözaltına alındı! #1Mayıs çelengi parçalandı! pic.twitter.com/krFqUlKNlv — DİSK (@diskinsesi) May 1, 2020

​Çerkezoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin 1 Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış! 1 Mayıs yasaklanamaz!" ifadesini kullandı.

Gözaltındayız!

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış! pic.twitter.com/cEffiqrVhx — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) May 1, 2020

DİSK'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla polis müdahalesine tepki gösterildi.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor.

Bu kamu kamu düzenini bozmuyor.

Ama işçiler adına 25 temsilcinin #1Mayıs'ta çelenk bırakması bozuyormuş!

Bugün 21:00'de balkonlardan hesap soruyoruz! pic.twitter.com/919ApVkigs — DİSK (@diskinsesi) May 1, 2020

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