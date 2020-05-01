TFF Başkanı Özdemir'in oğlu ve gelinine 'Metin İyidil' soruşturmasında takipsizlik

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Metin İyidil'in istinaf tarafından beraat ettirilip tahliye edilmesinden sonra yaşanan süreçte Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, darbeye teşebbüs iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil’in 14 Ocak 2020’de istinaf tarafından beraat ettirilip tahliye edilmesi Ankara’da krize neden olmuştu.

İstinaf savcılığının itirazı üzerine İyidil hakkında ertesi gün yakalama kararı çıkarılmış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'in dayısı olan İyidil'in bulunmaması üzerine, polis yakınlarının evinde arama yapmıştı.

Bu süreçte Batuhan Özdemir, eşi Eda Aslı Özdemir ile avukatı Abdullah Kaya 16 Ocak’ta gözaltına alındı.

Batuhan Özdemir’in verdiği bilgi doğrultusunda İyidil, Eda Özdemir’in annesinin evinde yakalandı ve tutuklandı. Gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yunus Bilir, üç isim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, beraat ve tahliye kararı verilen İyidil hakkında daha sonra çıkarılan yakalama kararından şüphelilerin haberdar olmamalarının doğal olduğu belirtildi.