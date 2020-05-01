Babasına kızıp ATM'lere saldıran kadının 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olay, Çarşamba günü Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Nurcan T. ile babası arasında, annesinden kalan miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan T., eline aldığı keserle evden çıkıp, caddedeki ATM'lere saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren kadını, sakinleştiremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekibinin sakinleştirici iğne yaptıkları Nurcan T., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

'Cinnet geçirdim'

Poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Nurcan T.’nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alındı. Babasına para konusunda öfkeli olduğunu anlatan Nurcan T.’nin, “Annem öldükten sonra bana da babama da miras kaldı. Ancak babam benim paramı bana vermedi. Daha önce çok kez paramı istedim. Hepsinde de olumsuz yanıt verdi. Babamla yine bu konuda tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak evden aldığım keserle ATM’lere gittim. Babam annemden kalan mirası bana vermediği için cinnet geçirdim. Çok sinirliydim, önüme gelen tüm ATM’lere zarar verdiğimi kabul ediyorum” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.