TRT'nin kuruluşunun 56. yıldönümünü kutlayan Erdoğan: Güvenilir, doğru, tarafsız yayıncılık anlayışı

TRT'nin kuruluşunun 56. yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenilir, doğru, tarafsız ve halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışıyla yarım asrı aşkın süredir vatandaşlarımızın hizmetinde olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) kuruluşunun 56. yıldönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Güvenilir, doğru, tarafsız ve halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışıyla yarım asrı aşkın süredir vatandaşlarımızın hizmetinde olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Erdoğan, TRT'nin sorumlu ve ilkeli haberciliğiyle kamu yayıncılığı alanında bir okul niteliği taşıdığını eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki yayınlarıyla da toplumsal gelişime büyük katkı sağladığını belirtti.

'TRT ülkemizin sesini tüm dünyaya duyarmaya devam ediyor'

TRT'nin yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla gururlandıran çalışmalara imza attığını bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam etmektedir. TRT ailesinin İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde yeni hedeflere çok daha güçlü şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle radyo ve televizyon yayıncılığında gelişmenin her zaman öncüsü olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun tüm çalışanlarına başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyor ve en kalbi duygularımla selamlıyorum."