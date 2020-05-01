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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Büyük bir tasarruf seferberliği başlattık

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (491)
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun gelirlerinin pandemi sürecinde dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti. Bu nedenle stratejik kararlar aldıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1-2-3 Mayıs’ı evlerinde geçirecek olan İstanbulluları, yaşanan pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

    İmamoğlu, salgın sürecinde Türkiye'de 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'ta rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, hepimiz adına en ön cephede savaşan tüm görevlilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Salgının sağlık kadar, ekonomiyi de çok olumsuz etkilediğini belirten İmamoğlu, "Ne yazık ki binlerce işletmemiz kapandı veya kapanacak noktaya geldi. Çok sayıda vatandaşımız işini ve gelirini kaybetti. Yüzbinlerce aile sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Bu dönemde İBB’nin gelirleri de dramatik şekilde düştü ve daha da düşecek. İşte bu nedenle stratejik kararlar aldık. Hizmetlerimizi aksatmadan büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" dedi.

    'Tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık'

    İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımların devam ettiğini söyleyen İmamoğlu şöyle konuştu: 

    “Yasaların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde tasarruflarımızdan ihtiyaç sahipleri yararlansın diye karar verdik. Bu kararlara bağlı olarak, tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık. Örneğin; 530 bin aileye gıda paketi dağıtımı yapıyoruz. Gıda paketi dağıtımlarımız, Ramazan’ın sonuna kadar ara vermeden sürecek. Her gün ortalama binlerce ihtiyaç sahibine kolilerimizi ulaştırıyoruz. Dağıtımda esas olarak İBB personelini ve araçlarını görevlendirdik. Ek olarak, bu seferberliğe katılmayı kabul eden ilçe belediyeleri ve muhtarlıklarla da dağıtım yapıyoruz. Bu kapsamda 281 bin vatandaşımıza İstanbul Kart aracılığıyla nakdi yardım yapıyoruz. Keza 30 bin öğrencimize, yıllık 3200 TL eğitim desteği vermeye devam ediyoruz.”

    'Birlik olacağız, birlikte başaracağız'

    “Düzenli olarak Halk Süt dağıttığımız çocuklarımızın sayısı, bu ay itibariyle 115 bine ulaştı. Yine, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı anısına, 100 bin çocuğumuza koliler ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Öte yandan 2000 sağlık çalışanına, çalıştıkları sağlık kurumlarının yakınındaki otellerde, İBB finansmanıyla, ücretsiz konaklama ve iaşe imkanı yarattık. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettikçe, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var: Lütfen evde kalmaya devam edelim. Evde kalalım ki, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki, birbirimizi koruyalım. Biliyorum, bu büyük millet, bu zorlu günleri omuz omuza vererek yenecek. Birlik olacağız, birlikte başaracağız.”

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (491)
    Etiketler:
    İBB, pandemi, seferberlik, Koronavirüs, Ekrem İmamoğlu
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