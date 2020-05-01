İçişleri Bakanlığı: 1 Mayıs Türkiye'de 184 etkinlikle kutlandı, İstanbul'daki olayların sorumluluğu DİSK'e aittir

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye genelinde düzenlenen 184 etkinlikle kutlandığını açıkladı. Çataklı, DİSK yöneticilerine yönelik müdahalenin sorumluluğunun ise konfederasyon yetkililerine ait olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ruhuna uygun olarak kutlanabilmesi amacıyla tüm illerde gerekli izinlerin verildiğini belirtti.

© AA / Mehmet Eser Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) üyeleri, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.

'Taksim Anıtı'na çelenk bırakma etkinlikleri normal olarak sona erdi'

"Türkiye'de 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 30 Nisan'da 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır" diyen Çataklı, İstanbul’da bugün Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş organizesinde 10.00-11.30 saatleri arasında 10 kişiyi geçmeyecek şekilde Taksim Anıtı'na çelenk bırakma etkinliklerinin normal olarak sona erdiğini söyledi.

© AA / Çiğli Belediyesi İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye çalışanları halay çekerken koronavirüs tedbirleri kapsamında aradaki mesafeyi fırça sapıyla sağladı.

'DİSK tarafından yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır'

Çataklı, DİSK Genel Merkezi önünde toplanan gruba müdahalede bulunulmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından Konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul’da DİSK tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır. Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır.

Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, birlik ve beraberlik içinde uyumla hareket etmemiz gereken böylesi bir dönemde, tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir. DİSK'e ait çelenk, 5 HDP milletvekili, 3 CHP milletvekili, 1 TİP milletvekili olmak üzere toplam 9 milletvekili tarafından 12.40 itibariyle Taksim Anıtı'na bırakılmıştır."

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim'e çelenk bırakmak isteyen DİSK yöneticilerine izin verilmemişti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sendikacı gözaltına alınmıştı.