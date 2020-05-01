Sahte seyahat belgeleriyle 800 km yolculuk yapan 45 kişi yakalandı

Sahte seyahat izin belgesi alan 45 kişi, özel araçlarıyla Antep’ten 800 kilometre yol kat ederek Kastamonu’ya kadar geldi. Kaçak yolculuk yaparken yakalanan şahıslar, Antep’e geri gönderilecek.

yola çıkan 45 kişi, sahte seyahat belgeleriyle yaklaşık 800 kilometre yol kat ederek Kastamonu'ya kadar geldi. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Bozkurt kara yolu üzerinde yaptıkları denetimde şüphelendikleri 27 plakalı araçları durdurarak evraklarında inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahısların sahte izin seyahat belgesi hazırlayarak yola çıktıkları belirlendi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, aralarında çocukların da olduğu 45 kişiyi Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na teslim etti. Kaçak yolculuk yapan 45 kişinin Antep’e geri gönderileceği öğrenildi.