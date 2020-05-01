HDP: İnfaz Yönetmenliği'nin iptali için başvurduk, Yeni Şafak hakkında suç duyurusunda bulunduk

HDP'den yapılan açıklamada, partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonunun İnfaz Yönetmeliği'nin iptaline yönelik Danıştay'a iptal davası açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yeni Şafak gazetesi hakkında "Kars Belediyesi’nde tuhaf işler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor" başlıklı haberi nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin” iptali için Danıştay’a yapılan başvuruda, ilgili yönetmenliğin ulusal ve uluslararası pek çok yasayı ihlal ettiğine ve mahpusların var olan haklarını elinden almaya dönük olduğuna işaret edildi. Yönetmeliğin temel insan haklarına aykırı olduğu belirtilen başvuruda, yönetmelikteki çıplak arama, açlık grevlerine müdahale, avukat görüşmelerinin kısıtlanması gibi hak ihlallerine de dikkat çekildi.

Hukuk Komisyonumuzun Yeni Şafak’ın Kars Belediyemize dönük iftira ve karalama metni hakkında yapılan suç duyurusunda ise haberin toplumun belli bir kesimine karşı düşmanca bir anlayışla hazırlandığı, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği ifade edilerek soruşturma başlatılması talep edildi."