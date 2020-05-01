Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkânları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.