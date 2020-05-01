Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 1, 2020
Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkânları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
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