Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı: Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık çetesinin yaşça en küçük ancak en fazla kişiyi dolandıran üyesini yakaladı. Lise öğrencisi zanlının evindeki bilgisayarda yapılan incelemede 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ile 10 bin adet MERSİS numarası ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Datça’da son zamanlarda aynı kişi ve telefon numarası üzerinden ilçede yüzlerce kişiye kargo gelmesi ve herkesin cep telefonuna da araba çekilişi ve kredi kartı masraflarını geri alınabileceği yönünde toplu mesajların gelmesi üzerine çalışma başlatan polis, ilginç bir durumla karşılaştı.

Polis ekipleri, ilçede 'kendi halinde bir öğrenci' olarak tanınan ve bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünde okuyan 18 yaşındaki M.E.Y.’nin küresel çapta dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren çetenin üyelerinden olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde operasyon başlatan Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, M.E.Y.’nin çeşitli bankalar ve bazı alışveriş sitelerinin internet sayfalarını birebir kopyaladığını ortaya çıkardı.

Bu yöntem ile de pek çok kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ulaşıp kaydettiği tespit edilen M.E.Y.’nin ikametinde yapılan aramada polis çok sayıda dijital veriye el koydu.

Polis yaptığı incelemede M.E.Y.'nin bilgisayarında 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisinin olduğu saptadı.

Datça’da nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.E.Y. tutuklandı.