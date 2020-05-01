Balkon ve pencerelerden 1 Mayıs kutlaması

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' koronavirüs tedbirleri nedeniyle balkon ve pencerelerden kutlandı. Vatandaşlar saat 21.00’de şarkı ve alkışlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla bugün saat 21.00’de, yurt genelinde balkonlara ve pencerelere çıkan yurttaşlar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı marşlarla, sloganlarla kutladı.

Bazı yurttaşlar da taleplerini yazdıkları ve evde hazırladıkları pankartları da sallandırdı. Ankara Mamak’ta halkı havai fişek gösterisiyle 1 Mayıs’ı kutlarken İstanbul Kadıköy’de ise belediyenin temizlik işçileri kornalarla kutlamalara eşlik etti.