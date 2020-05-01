Balkon ve pencerelerden 1 Mayıs kutlaması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla bugün saat 21.00’de, yurt genelinde balkonlara ve pencerelere çıkan yurttaşlar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı marşlarla, sloganlarla kutladı.
© AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu
Bazı yurttaşlar da taleplerini yazdıkları ve evde hazırladıkları pankartları da sallandırdı. Ankara Mamak’ta halkı havai fişek gösterisiyle 1 Mayıs’ı kutlarken İstanbul Kadıköy’de ise belediyenin temizlik işçileri kornalarla kutlamalara eşlik etti.
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