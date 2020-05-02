Vaka sayısı sıfırlanan illerde 'tersine karantina' uygulanabilir

Bayram sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında salgın önlemleri yeniden ele alınacak. Bu süreçte vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için ‘tersine karantina’ uygulaması da gündeme gelecek.

Hürriyet'te Nuray Babacan'ın haberine göre, bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek.

Edinilen bilgiye göre, bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

15 ilde uygulanabilir

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, 'tersine karantina' uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.

Bazı illerin valilileri, kendi illerindeki duruma ilişkin değerlendirme yapmışlardı. Koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, kentte son 5 günde pozitif vaka görülmediğini duyurmuştu. Valiliğin açıklamasında, “73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Buna benzer illerin özel olarak incelemeye alınarak değerlendirileceği belirtildi.

Salgın yönetimi için özel ekip

Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı uzmanlarından oluşturduğu ekip, salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu ekibin çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekanlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

Kilit tarih 5 Haziran

Uzmanlar, “Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir” diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir. Ancak bunda, 10 Nisan’da sokağa çıkma yasağının duyurulmasında olduğu gibi bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı belirleyici olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği öne sürülüyor.

Bin vaka kriteri

Yapılan değerlendirmelerde, bayramdan önceki vaka sayısı ile bayramdan sonraki vaka sayısının kıyaslanmasının çok önemli olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, “Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir” dediler.

Bu nedenle 5 Haziran’da ortaya çıkacak verilerin, yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

İkinci dalga hazırlığı

Uzmanlar, DSÖ’nün de uyardığı 'ikinci dalga' salgına hazırlıkların yapıldığını dile getirirken, ikinci dalganın 'kendi içimizde ve güz aylarında' yaşanma olasılığının yüksek olduğunu belirtiliyorlar. Bu nedenle, pik noktayı görmemiş ama halen salgının sürdüğü Anadolu kentlerinin bu açıdan risk oluşturduğu, gevşetme ve yeni önlemler alınırken bunlara dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yapılacak düzenlemelerin, her il veya her bölgeye ayrı uygulanması öneriliyor.