Soylu: Koronavirüsün genel yayılımı bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz

İçişleri Bakanı SÜleyman Soylu, "81 ili takip ediyorum. Genel yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor.Bu önemli ama biz tedbirlerimize devam edeceğiz" dedi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili İçişleri Başkanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği soruların yanıtlarına yer verdi.

Soylu’nun doktorlarla birebir iletişim halinde olduğuna dikkati çeken Acet, şu sözlerini aktardı:

“81 ili takip ediyorum. Genel yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor. Parça parça belli alanlarda, mesela bir cenazede 25 kişi çıkabiliyor ama genel yayılım bitti. Ben virüsün etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Bu önemli ama biz tedbirlerimize devam edeceğiz.”

Ayrıca Acet, Soylu’nun koronavirüs salgının haziran ayından itibaren gündemden yavaş yavaş çıkacağını düşündüğünü ifade etti.