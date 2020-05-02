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    Konya Büyükşehir Belediyesi'nden otomatik cenaze yıkama makinesi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (504)
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    Konya Büyükşehir Belediyesi, cenaze yıkama işlemleri için otomatik yıkama makinesi kullanmaya başladı.

    Sözcü yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir firmaya sipariş edilen ve üretimine başlanan otomatik cenaze yıkama makinesini köşesine taşıdı.

    Cihazı, benzinliklerdeki araba yıkama makinalarına benzeten Çölaşan, "Cenaze yıkama makinesi de aynen öyle… Yaşamını yitiren kimsenin naaşını tomografi benzeri bir aletin içine sokuyorlar. Sıcak suyu falan önceden ayarlanıyor. Dışarıdan düğmeye basıyorlar, fıskiyeler çalışıyor. El değmeden tam otomatik… Naaş sabunlu sularla yıkanıyor, sonra durulanıyor, yine elektronik ortamda (tomografi cihazından çıkmak gibi) görevliler tarafından dışarıya çekilip kurulanıyor ve son aşama olarak kefenleniyor. Bu makine ile cenaze yıkama olayının dinimizin kurallarına uygun olup olmadığını ben bilemiyorum" ifadelerini kullandı. 

    'Diyanet onaylı'

    Sistemin şimdilik Konya'da bir hastaneye kurulduğunu ve öncesinde Diyanet'in onayı alındığını belirten Çölaşan, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bizim yaptırdığımız bu makine öteki illere de örnek olsun' demiş" ifadelerini kullandı. 

    Konya Belediye Başkanı Altay: Salgın hastalıklar ve adli vakalar için çözüm oluşturacak

    Yerel gazete Son Mühür'ün aktardığına göre ise, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sistemi hakkında şunları söyledi: 

    “Özellikle cenaze defin işlemlerinde koronavirüs salgınının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulu’muzun yetkilileri ve enfeksiyon hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibariyle hayata geçirmiş olduk. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapan, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi ile sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir bayan bir bay gassalımız sureci baştan sona kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor. Bu sadece Covid-19 nedeniyle ölenler için değil aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacak. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (504)
    Etiketler:
    Emin Çölaşan, Konya, Cenaze
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