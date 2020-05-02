Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten 1 kişi daha öldü, vaka sayısı 60'a yükseldi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu şekilde cenaze namazı kılınmasının ardından koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 60 oldu. Karantina uygulanan ve toplu şekilde cenaze namazı hakkında soruşturma başlatılan köyde ölü sayısı da 2'ye yükseldi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu halde kılınan cenaze namazının ardından bir kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Köyde ölü sayısı 2’ye vaka sayısı ise 40'tan 60’a yükseldi.

Toplu halde kılınan namazın ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. M.M'nin cenazesi bugün geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.

Öte yandan virüse yakalanarak Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. de 29 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Soruşturma başlatılmıştı

Köyde toplu halde kılınan bir cenaze namazının ardından 6 kişide koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina kararı verilmişti. Başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bir kişi köyden kaçmıştı

Geçtiğimiz günlerde de köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanmış ve 3 bin 150 lira idari para cezası kesilerek köye tekrar götürülmüştü.