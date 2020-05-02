Mersin'de 2 gündür yağan dolu tarlalarda yüzde 100'e varan zarara neden oldu

Mersin'in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi'nde yaşanan dolu afetinde bazı bahçelere yüzde 80 ila yüzde 100'lere varan oranlarda zarar oluştuğu belirlendi. Bugün 7 mahallede daha dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gündür şiddetli dolu yağışı etkili oluyor. İlçeye bağlı Esenpınar Mahallesinin ardından Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt ve Tapureli mahallelerinde de yer yer dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla meyve ve sebze tarlalarında zararlar oluştu.

Dolu afeti yaşayan Esenpınar Mahallesi'nde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ön hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre dolunun tül örtülü tesislerde yüzde 80 ve üzeri zarara yol açtığı, üzeri açık bahçelerde ise yüzde 100'e varan zarara sebep olduğu belirlendi.

Tek geçim kaynağı

Esenpınar Mahallesinde tül ile örtülü bahçede elma üreticiliği yapan Ömer Geçit, "Dolu afeti sonucu bahçemizin durumu ortada. 2020 yılında elma namına köyden bir şey alamayacağız. Dolu bizim olduğumuz bölgeye ceviz büyüklüğünde 2 saatten fazla yağdı. Çatısı, tülü, meyvesini hesaplayınca 100 bin lira zararım var" dedi.

Yağış esnasında bahçede olduklarını anlatan Fatma Geçit ise, şiddetli yağışa bahçede yakalandıklarını ve güçlükle eve sığındıklarını belirtti. Geçit, dolu sebebiyle zarar gören elma bahçelerinin tek geçim kaynakları olduğunu dile getirdi.