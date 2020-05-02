Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma şehit oldu https://t.co/EYrAP89ub2 pic.twitter.com/1JPLJOr81j— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2020
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