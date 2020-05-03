Prof. Ovalı: Bana ve ekibimden birkaç kişiye virüs bulaştığı haberleri doğru değil

Ovalı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virusu bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir."
Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virusu bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir.— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 3, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)