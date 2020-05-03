Kılıçdaroğlu: Ekonomik Sosyal Konsey salgının travmalarını önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?

Üniversite öğrencileriyle video konferansla görüşen Kılıçdaroğlu, "CHP iktidarda olsaydı Kovid-19 olayı Çin'de ortaya çıktıktan sonra sağlık bakanını çağırır, Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirmesini isterdik" dedi; "Ekonomik Sosyal Konsey salgının yarattığı travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda farklı il ve üniversitelerde öğrenim gören 16 üniversite öğrencisinin sorularını yanıtladı.
Görüşmede, bir öğrencinin gazeteci olacağını öğrenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Umarım mezun olur ve başarılı bir gazeteci olursun. Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız. Daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin bu süreçte sorun yaşadığını ve bu öğrencilerin acı şeklide eğitim sisteminin dışında kaldığını ifade ederek, "YÖK, buna anladığım kadarıyla şöyle bir çare bulmuş, 'Dondurun öğrenciliğinizi, daha sonra devam edersiniz.' Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım. Şu ana kadar Türkiye'de belli bir kesime sağlandı ama bunun da çok yetersiz olduğunu ifade etmek isterim" değerlendirmesini yaptı.
Gençlere, "Türkiye'nin bir gerçeğiyle yüz yüze kalacaksınız. Örneğin üniversiteyi bitirdiniz, iş arayacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, iş bulamamaları halinde bunu sorgulamaları gerektiğini belirtti: "Nasıl sorgulayacaksınız? Kalkıp da bir iş verene kızmayacaksınız herhalde. İstihdam alanını büyütmek, siyaset kurumunun yapacağı bir iş. Siyaset kurumu istihdam alanını büyütür, izlediği ekonomi, para, bütçe, vergi politikalarıyla yeni istihdam alanları yaratır. Dolayısıyla insanlar mezun olduklarında da daha rahat iş bulabilirler.
Bugün çok sayıda gazeteci hapiste. Niçin hapiste gazeteciler? Haber yaptıkları için. Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Haber yanlışsa tamam ama yapılan haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz."
Öğrencilerin "CHP iktidarda olsaydı bu süreç nasıl yönetilirdi? Öğrencilerin maddi ve manevi kayıpları nasıl karşılanırdı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "CHP iktidarda olsaydı Kovid-19 olayı Çin'de ortaya çıktıktan sonra sağlık bakanını çağırır, bu olayla ilgili olarak Bakanlar Kurulunu bilgilendirmesini isterdik. Nedeni de şu, çünkü bu tür olaylar karşısında nelerin yapılması gerektiği konusu, bütün dünyada tartışma konusu olmuş ve Dünya Sağlık Örgütü her ülkenin bir pandemi raporu hazırlamasını istemiş. Ekonomik Sosyal Konsey, Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak? Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Ben işsiz kaldığımda 'Ey hükümet bana iş bulacaksın' deme hakkına sahibim. Çünkü Anayasa bana bu hakkı veriyor. Her üniversitenin bilimsel, mali açıdan ve yönetim açısından özerk olması gerekir. Üniversitenin adı o zaman üniversite olur."
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