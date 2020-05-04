Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: 65 yaş üstünü mobilize etme zamanı geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu diğer insanların sokağa çıkmadığı günlerde 65 yaş ve üstündeki kişilere sokağa çıkma izni verilmesinin doğru olacağını söyledi. Özlü, "Büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar. Bu bedensel ve ruh sağlıkları için büyük bir risk. Artık onları mobilize etme zamanı geldi" dedi.

Habertürk TV’de 'Para/Gündem' programına katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, "65 yaş ve üstü için bir esneme bekliyor musunuz? Bilim Kurulu’nun böyle bir tavsiyesi var mı?" sorusunu yanıtladı.

Özlü, "Ben kendi adıma, böyle bir kararın doğru olacağına inandığımı söylemiştim. Büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar. Bu hem bedensel hem de ruh sağlıkları için büyük bir risk. Artık onları mobilize etme zamanı geldi. Bunu yaparken onları korumamız gerekiyor. Bu da mümkün görünüyor" dedi.

Bilim Kurulu'nun son toplantısında da bu konunun ele alındığını söyleyen Özlü, "Büyüklerimizi riske atmadan nasıl yapabiliriz, bunun planlanması gerekiyor. Sanırım bu çalışmalar yapıldı" diye konuştu.

Özlü, "Şimdi, muhtemelen hafta sonunda, diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş ve üstünün belirli sınırlarla, birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben" ifadesini kullandı.