Eski eşi infaz yasasıyla tahliye olan Zeliha Erdemir: Adam 'Öldüreceğim' diyor, bunun neyini affedeceksiniz

Kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı eski eşi Murat Cem Kara'nın yeni infaz yasasıyla tahliye olmasına tepki gösteren Zeliha Erdemir, "Adam 'Öldüreceğim’ diyor, bunun neyini affedeceksiniz. Ölmek istemiyorum" dedi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Zeliha Erdemir, 2011 yılında Murat Cem Kara ile evlendi. Kara, iddiaya göre evliliklerinin başından itibaren eşine şiddet uyguluyordu. Durumu ailesinden saklayan Erdemir, 2014’te boşanıp oğluyla birlikte ailesinin yanına gitti.

Kara boşandıktan bir süre sonra oğlunu teslim ederken Erdemir’e sokak ortasında şiddet uyguladı. Erdemir hastaneye kaldırılırken, Kara oğluyla birlikte kayıplara karıştı. Kara 2 ay sonra 22 Şubat 2016’da oğlunu karakola götürünce gözaltına alınıp tutuklandı.

3 tahdit davasından 17 ay hapis cezası

Yaklaşık 2 ay hapis yatan Kara, serbest kaldıktan sonra eşini tehdit etmeye başladı. Tehditler nedeniyle ocak ayında 3 ay elektronik kelepçe cezası verilen Kara, birinci ayın sonunda kelepçeyi kırınca cezaevine girdi. Bu sırada karara bağlanan 3 tehdit davasından 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erdemir, yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalması gereken Kara’nın yeni infaz yasasıyla 2 Mayıs’ta tahliye olduğunu öğrendi.

'Ölmek istemiyorum, çocuğum için hayatta kalmam lazım'

Erdemir, "Benim affetmediğim kişiyi devlet nasıl affedebilir? ‘Öldüreceğim’ diyor. Bunun neyini affedeceksiniz? Dışarıda her şeyi yapabilir. Ölmek istemiyorum. Benim çocuğum için hayatta kalmam lazım. Ben ne yapacağım?” sözleriyle tahliyeye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden eski eşine, eşinin avukatına ve hakimlere tehditler savuran Kara, şunları söylemişti:

'Küfür ettim diye T tipinde yatırdınız, Zeliha'yı öldürünce ne yapacağıma alıştım'