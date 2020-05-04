İstanbul Tabip Odası'ndan 'normalleşme' uyarısı: Yanlış kararın bedeli ağır olur

İstanbul'da 4 bin 500'ün üzerinde sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıklayan İstanbul Tabip Odası, salgın tehlikesinin ciddiyetini sürdürdüğünü belirtti. Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmek istenmesi konusunda odadan "Erken dönemde alınacak yanlış bir kararın bedeli ağır olacaktır" uyarısı yapıldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul'daki sağlık kurumlarında çalışan sağlık görevlilerinden toplanan bilgi ve gözlemlere yer verilen 'Korona Günlerinde İstanbul'da Sağlık' raporunun yedincisini kamuoyuyla paylaştı.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-VII 27 Nisan-3 Mayıs Haftası Raporuhttps://t.co/eaFOJTL1G5 pic.twitter.com/hrL68DpeoY — İstanbul Tabip Odası (@istabip) May 4, 2020

​Raporda, pandeminin sekizinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki haftalara göre azalma yaşanmasına rağmen İstanbul'daki tehlikenin ciddiyetini sürdürdüğü vurgulandı.

Tedbirlerin gevşetilmesi tartışmasının bu gerçeğin ışığında değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilen raporda şu ifadeler yer aldı:

'Sokakların daha canlı, trafiğin daha yoğun olduğu gözlendi'

"1- Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Dilmener COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin ve tüm sevenlerinin acılarını paylaşıyor, başta İTF’liler olmak üzere bütün hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

2- Önceki hafta 23-27 Nisan arasında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından 27 Nisan gününden itibaren sokakların eskiye göre daha canlı, trafiğin daha yoğun olduğu gözlendi.

4- İstanbul’daki hastanelerden edindiğimiz bilgiler yatan hasta sayısının önceki haftalara göre daha da azaldığı yönünde. Süreç ilerledikçe COVİD-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları için sıkıntılar ise giderek büyüyor.

5- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında İstanbul’da geçtiğimiz yıllara göre bu yıl gerçekleşen ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark olduğunu, bu yıl günde 80 ile 100 arasında daha fazla ölüm olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının aksine İBB’nin defin sayısı üzerinden değil, ölüm üzerinden rapor tuttuğunu belirtti.

'Maske satışının 'karneye bağlanması' hekimleri de mağdur ediyor'

6- Son olarak eczanelerden dağıtılacağı açıklanan maskelerle ilgili geçtiğimiz hafta İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada herhangi bir kamu kurumunda çalışanların maskeleri çalıştıkları kurumdan, bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışanların çalıştıkları işyerinden temin edecekleri bildirilip bu vatandaşların eczanelerden maske talebinde bulunmamaları rica edildi. Kamu kurumlarına ve işyerlerine nasıl ve ne zaman maske dağıtılacağı ise yetkililer tarafından açıklanmadı.

7- Maske satışının 'karneye bağlanması' (aile hekimlerinin yanı sıra) muayenehane hekimi meslektaşlarımızı da fevkalade mağdur ediyor. Satışı yasak olduğu için piyasadan sağlayamıyorlar, 'özel muayenehane' oldukları için Sağlık Müdürlüğü de kendilerine maske temin etmiyor.

8- Salgın artış hızının yüksek olduğu dönemde 'artacak ihtiyacı karşılayabilmek için' gerekçesiyle başlatılan Atatürk Havalimanı’ndaki niteliği ve akıbeti meçhul 'sahra hastanesi' inşaatı, salgının sönümlenmeye başladığı ilan edilmesine rağmen son hızla devam ediyor.

'Türkiye vaka sayısında sekizinci'

9- Tespit edilen vaka ve vefat sayılarının azalmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta yetkililerden önlemlerin 'gevşetilmesi' mesajları gelmeye başladı.

10- Sadece PCR testi pozitif vakaları esas alınsa da, Sağlık Bakanlığı’nın 3 Mayıs akşamı itibarıyla açıkladığı sayılara göre Türkiye dünyadaki 193 ülke arasında vaka sayısında sekizinci, ölüm sayısında on ikinci sırada bulunuyor.

Özetle; pandeminin sekizinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki haftalara göre azalmaya rağmen İstanbul’da tehlike ciddiyetini sürdürüyor. Tedbirlerin gevşetilmesi tartışmasının bu gerçeğin ışığında değerlendirilmesi, erken dönemde alınacak yanlış bir kararın bedelinin ağır olacağını hatırlatırız."