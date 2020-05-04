Çoban köpeklerini sıpaya saldırtan şahıs serbest bırakıldı

Ankara'da çoban köpeklerini, eşek ve yavrusuna saldırttığı anları kaydeden ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Berat Kaya, çoban köpeklerini eşek ve yavrusuna saldırttığı anları kaydederek bu görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Saldırının ardından sıpa kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Anne eşek ise yaralı şekilde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Berat Kaya'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin de adli soruşturma başlatıldı.

Köpeklerin kurt kokusu aldığı için saldırdığını iddia etti

Sanık savcılık sorgusunda, eşeklerin olaydan bir gün önce bir kurt saldırısında yaraladığını, köpeklerin de kurt kokusu aldığı için eşeklere saldırdığını iddia ederek köpekleri de engellemeye çalıştığını savundu.

Büyük tepki çeken olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı durumdaki anneyi güvenli bir bölgeye nakletti.

Hayvan Hakları Federasyonu da anneye Bursa'daki çiftlikte bakılacağını açıkladı.