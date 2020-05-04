CHP'li İnce'den ABD'ye tıbbi yardım yorumu: Benim Sabancı ailesine yardım etmem gibi bir şey

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği koronavirüs yardım paketleriyle ilgili değerlendirmede bulunan CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesi de böyle bir şey" ifadesini kullandı.

TV100'de Ahu Özyurt'un konuğu olan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği sağlık yardımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İnce, "Amerika'ya yardım ediyoruz, İngiltere'ye yardım ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. Maske al, Amerika'ya gönder aranı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi. Amerika'ya sevap için mi, swap için mi maske gönderdik? Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske gönderdik. Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesi de böyle bir şey" dedi.

'Maske dağıtmasını beceremediler'

Türkiye'nin sokağa çıkma yasağı kararını geç aldığını belirten İnce, "Türkiye'de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdiler ama kamu yönetimi anlamında ciddi eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma yasağını düzenleyebildiler. Maske dağıtmasını beceremediler. 'Vatandaşa 2 milyon maske dağıttık' diyor. 20 ve 65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 milyon vatandaş kalıyor geriye" diye konuştu.

İnce, açıklamalarının devamında şunları söyledi: