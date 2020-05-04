Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını dağıtan adam yakalandı

Kütahya'da villalardan çaldığı 60 bin lira değerindeki altınların bir kısmını satıp sokakta karşılaştığı kişilere dağıtan A.T. polis ekiplerince yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Kütahya'nın 100. Yıl mahallesindeki villalara giren A.T. yaklaşık 60 bin lira değerinde altın çaldı.

İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, altınların bir kısmını satarak parasını önüne gelen kişilere dağıttığı tespit edilen A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

A.T.'nin yapılan üst aramasında çaldığı ziynet eşyaları ile bozdurduğu altınlardan geri kalan 10 bin 500 lira çıktı.