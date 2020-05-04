Yeni koronavirüs vakası görülmeyen iller açıklandı

Bir süreden beri yeni koronavirüs vakası görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklenmeye başladı. Bugün de ilk olarak Artvin'de 17 gündür vaka görülmediği açıklandı. Ardından bir iyi haber de Sivas'tan geldi.

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Artvin'in yanı sıra Bartın, Gümüşhane, Burdur, Tunceli ve Sivas'ta da yeni koronavirüs vakası gözlemlenmedi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 gündür şehirde vaka görülmediği ifade edilirken önlemlere uyulması gerektiği de hatırlatıldı.

Valilik açıklamasında, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" denildi.

Camilerden anons yapıldı

Şehirde son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden koronavirüsle etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi.

Son 3 günde vakaya rastlanmamasından memnun olan Sivaslılar, şehirde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirtti. Kentte yaşayanlar, valiliğin belirlediği kurallara azami ölçüde uymaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.