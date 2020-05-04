Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle evinin önünde oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Türkiye’de salgın ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Yavuz Selim isimli çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Çocuklarına ceza kesilen aile ise şok yaşadı.