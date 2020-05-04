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    Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın konuştu

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005041041966157-ambulans-helikopterin-tarlasina-inmesine-izin-vermeyen-kadin-konustu/

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu, yanlış anlaşıldıklarını ve mağdur edildiklerini söyledi.

     

    Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 112 helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen ve gözaltına alınıp 3 bin 180 TL idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakılan 50 yaşındaki Necla Şahinoğlu DHA'ya konuştu. 

    Helikopterin inmeye çalıştığı sırada yaşanan o anları anlatan Şahinoğlu, kendilerinin mağdur edildiğini söyledi.

    Şahinoğlu, "Evimden çıkıp, tarlama geldim ve kalabalığı gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Muhtar ve kızı da oradaydı, kızının elinde telefon, görüntü çekiyordu. Muhtara ne olduğunu sordum, o da 'uçak' dedi. O sırada ambulans helikopterin pilotu tarlaya geldi, mahsuller sağa sola savruldu. Pilot, 'Burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?' diye sordu. Ben de, o anki heyecanla 'Hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden kopartırsın' dedim. O anları da muhtar telefona çekmiş. Kendisinden şikayetçiyim. Zaten benim hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa kendim götürürdüm. Bizim haberimiz yoktu. Daha önce de muhtar arayıp, 'Hasta var, sizin tarlanıza ambulans helikopter inecek' deseydi, seve seve kabul ederdim. Biz de mağdur edildik, gözaltına alındım" dedi.

    'Eşimi mağdur, bizi de rezil ettiler'

    Şahinoğlu'nun eşi Abdullah Şahinoğlu ise 2 ay önce de ambulans helikopterin tarlasına inmek istediğini ve izin verdiklerini belirterek, "Hava ambulansının tarlamıza inmesi için izin istemişlerdi, biz de seve seve dedik. Bu kez de bizi arayıp, haber verseydi yine izin verirdik. Bir insanın canı maldan kıymetli değil, izin verirdik. Ancak haberimiz olmadığı için sıkıntı yaşadık. Eşimi mağdur, bizi de rezil ettiler. Ayrıca sadece bizim arazimiz yok, helikopterin ineceği başka araziler de var" diye konuştu.

    Ne olmuştu? 

    İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Cemil Y. (54), kalp krizi geçirdi. Ailesi 112'yi arayarak, yardım istedi. Mahallenin barajın karşı tarafında olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmaması nedeniyle Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için Necla Şahinoğlu'nun buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü. 

    Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen ve gözaltına alınan Necla Şahinoğlu'na da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

    Etiketler:
    Para cezası, Gözaltı, tarla, Ambulans helikopter, Samsun
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