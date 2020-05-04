İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk

İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerinin başladığı günden bu yana en yüksek trafik yoğunluğu bugün yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre saat 17.50’te yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.

Yağmurun da etkisiyle trafik bir çok noktada durma noktasına gelirken, bazı bölgelerde trafik kazaları da meydana geldi.