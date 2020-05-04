İçişleri Bakanlığından şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge

Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.