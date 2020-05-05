İletişim Başkanı Altun, The New York Times'a mektup yazdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye'ye yer vermeyen Amerikan The New York Times'a mektup yazdı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi her fırsatta karalayan ve son olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye'ye yer vermeyen Amerikan The New York Times'a bir mektup yazarak gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, The New York Times'ta 1 Mayıs'ta yayımlanan "Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor" başyazısında Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin koronavirüsle mücadelelerine övgülere yer verilirken Türkiye'nin başarılarından bahsedilmediği anımsatıldı.

Bu doğrultuda, New York Times gazetesine hitaben bir mektup kaleme alan İletişim Başkanı Altun, Türkiye'yi göz ardı eden yazıya, sayılarla cevap verdi.

Altun, The New York Times'ın internet sitesinde de yayımlanan mektupta, "Başyazınızda bir başarı hikayesi olarak övgüler düzülen Almanya'da 1 milyon kişide 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetindeki hükümetlerin 2002'den itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını belirten Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini, 60 bini aşkın vatandaşın da başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.

Altun, kamu kurumlarının özel sektör iş birliğiyle gerekli adımları atarak tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatarak Türkiye'nin aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti.

Açıklamada, "New York Times gazetesinin Altun'un mektubunu yayımlamak zorunda kalmasının, yapılan hatanın kabul edildiği" şeklinde yorumlandığı kaydedildi.

Altun'un mektubu

İletişim Başkanı Altun, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs tarihinde yayımlanan 'In a Crisis, True Leaders Stand Out' (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde elde ettiği başarılar göz ardı edilmiştir.

Türkiye, virüsle mücadele stratejisini oluşturmak için önde gelen tıp uzmanları ve salgın hastalık hocalarından oluşan bir Bilim Kurulu ihdas etmiştir. Bu dönemden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi, Türkiye'nin müdahalesini bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda yönetmiştir. Bu hususta sayılar son derece açıktır.

Başyazınızda bir başarı hikayesi olarak övgüler dizilen Almanya'da 1 milyon kişide neredeyse 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetlerin 2002 yılından itibaren milyarlarca dolar yatırım yaptığı ücretsiz ve evrensel sağlık sistemi sayesinde yeni enfeksiyonlar yavaşlatılmış; 60 binden fazla hasta başarıyla tedavi edilmiştir. Son olarak, güçlü imalat sanayimiz, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle, hükümetin cerrahi maskeleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca Türkiye, aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye tıbbi malzeme ve solunum cihazı yardımında bulunmuştur."