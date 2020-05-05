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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'nin tarihine ilişkin tepkilerin ardından açıklama

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (548)
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek. Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır" dedi.

    Cumhurbaşkanı ErdoğanYKS'ye ilişkin resmi Twitter hesabından öğrencilere seslendi.

    "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, YKS 2020'nin, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendiğini anımsattı. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek" ifadelerini kullandı. 

    Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz. Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye'yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz."

    Neler olmuştu?

    Normal şartlarda 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan YKS'nin öne çekildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan sınavın bir ay öne çekildiğini belirterek, YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın Twitter'da yks2020 hashtag'i altında binlerce paylaşım yapıldı. Liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını eleştirdi. 

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
    © AA /
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yandaşının bir dediğini iki etmeyen iktidar; gencine gelince 2 milyon tweet’i görmedi, duymadı. Yazıklar olsun" dedi. 

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gençlerimiz geleceğimizdir, kimse gençlerimizin geleceği ile oynama hakkına sahip değildir. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren bir sınavın tarihini belirlerken ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket eden iktidarı, almış olduğu bu yanlış kararı düzeltmeye davet ediyorum" çağrısı yaptı.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Öğlen YKS’ye 82 gün varken, akşam 54 gün kaldı. Zaman ne çabuk geçiyor! 2 ay içerisinde 3 farklı sınav tarihi ilan edilir mi? Gençlere bir söz verecekseniz, o sözü tutacaksınız" ifadelerini kulandı.

    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan da karara tepki göstererek, "Ailelerden ve öğrencilerden gelen talepleri görmezden gelerek #yks2020 sınav tarihinin tekrar değiştirilmesi, milyonlarca gencimizin öğrenim hayatını doğrudan etkileyecektir. Böylesine önemli kararlar keyfilikle değil, istişare ve ortak akılla alınmalıdır" diye kaydetti.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (548)
    Etiketler:
    Salgın, Tepki, tarih, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Recep Tayyip Erdoğan
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