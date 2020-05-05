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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan'dan Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'a: Sen ne güzel bir CHP'lisin

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan bir mektup aldığını söyledi. 'Mektubu okudukça ferahladığını' belirten Hakan, Kılıç'a "Sen ne güzel bir CHP'lisin" diye seslendi.

    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Sen ne güzel bir CHP'lisin' başlığıyla yayımlanan yazısında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan bir mektup olduğunu belirtti.

    "Okuyunca bir ferahlama duygusuyla dolup taştım. Yalnız olmadığımı anladım. Sağduyunun hepten kaybedilmediğini fark ettim. CHP’nin bir belediye başkanıyla aynı derdin dertlisi olduğumu gördüm" diyen Hakan'ın aktardığına göre Kılıç'ın mektubu şöyle:

    “Ahmet Bey merhaba...

    Anlaşmazlıkların tamamında anlaşamasak bile birçok sorunun üstesinden gelecek fikir birlikteliğini çok rahat kurabiliriz.

    Bunu da sizin verdiğiniz güzel örnekte gördüğümüz iletişimi canlı tutarak gerçekleştirebiliriz.

    Farklı düşünen insanların birbirlerine itirazlarını konuşarak-mesajlaşarak ulaştırmaları bir yerlerde buluşmaya çıkabilir ve ihtiyacımız olan tabloyu alkışlayarak görebilme olanağı sağlar.

    Bu konuda basına ve sağduyulu gazetecilere düşen görevin önemi kesinlikle yadsınamaz.

    Ayrıştırmanın, kamplara ayırmanın ve tamamen karşıdan gören gözlerle bakmanın bize bir yarar getirmediğini acı bir fatura ödeyerek 12 Eylül’e getiren ve sonrası süreçte yaşadık.

    İktidar ve özellikle ana muhalefet partisi İstanbul il başkanlarıyla çağdaş çerçevede iletişim içinde olmanızı samimi bir şekilde kutluyorum.

    ‘Özellikle ana muhalefet partisi İstanbul il başkanı’ diye yazıyorum, çünkü iktidardan çekinen birçok gazeteci dostumuzun ana muhalefet siyasetçileriyle aralarında bilinçli olarak belli bir mesafe bıraktığını görüyoruz.

    İnsanlar elbette ki farklı düşünebilir.

    Elbette ki farklı pencerelerden ama aynı doğruya bakabilir.

    Şu gök kubbenin altında hepimiz güneşin ışınlarından faydalanıyoruz. Güneş size daha az bana daha fazla gülümsemiyor.

    Yıllardır yakamızı kurtaramadığımız kutuplaşmadan bir nesli, bir yaşamı ve neredeyse bir ülkeyi kaybediyoruz.

    Siyaset uzlaşma sanatıdır.

    Bunu yapabilenler insanlığa ve geleceğimize katkı sunarlar.

    Ayak diretenler bundan önce olduğu gibi tarihin derinliklerinde kaybolup giderler.

    Dün Dünya Basın Günü’ydü.

    Bu anlamlı günde Maltepe Belediyesi olarak farklı düşüncelerden medya mensuplarını sosyal medya ekranlarımızda bir araya getirdik.

    İstedik ki farklı düşünenler bir yerel yönetim ekranında tarafsız bir ortamda bir araya gelip konuşabilsinler.

    Kimler vardı?

    - Fikret Bila

    - Mahmut Övür

    - Necdet Saraç

    - Barış Yarkadaş

    - Saygı Öztürk

    - Yazgülü Aldoğan

    - Ersoy Dede

    - Deniz Zeyrek

    - Hadi Öztürk

    - Erdem Gül

    İki saat boyunca militan gazetecilik, tetikçilik, basının bugünü ve yarınını tartıştılar. Hiç kimse benliğinden bir şey kaybetmedi.

    Bilakis medeni ölçülerde düşüncelerini ortaya koydular.

    Bugünlerde bir insanlık sınavı veren gezegenimizde farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip asgari müştereklerde birleşmeliyiz.

    Adlarımız farklı olabilir ama soyadımız Türkiye!

    Dostça selamlar."

    'Hiç kimse olmasa bile en azından bir garip köşe yazarı olarak ben seninleyim'

    Hakan, mektubu aktardıktan sonra şunları kaydetti:

    "Teşekkürler Ali Kılıç Başkan!

    Tek dileğim diyaloğu önemseyen, iletişimi kesmeyen, cepheleşmenin sona ermesi için çırpınan sizin gibi siyasetçilerin sayısının artmasıdır.

    Lütfen dik dur eğilme! Hiç kimse olmasa bile en azından bir garip köşe yazarı olarak ben seninleyim."

    Etiketler:
    Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi, Ahmet Hakan
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