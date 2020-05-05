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    İBB lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25-26 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 20 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde internet üzerinden deneme sınavı düzenleyecek.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzaktan eğitim sistemine geçen öğrenciler, sınavlara evlerinde hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için online sınav düzenleyecek.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sınava hazırlanan öğrencilere, "Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi de gireceğiniz bu sınavlara, daha iyi hazırlanmanız için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

    Deneme sınavlarının tarihleri

    10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT'ye ise 40 bin kişi başvurabilecek. O yüzden öğrencilerimizin başvuru için elini çabuk tutması gerekiyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sınavlar öncesi öğrencilere seslenerek moral verdi. "Biliyorum, hepiniz uzun zamandır evlerde kaldınız, sıkıldınız, dışarı çıkamamanın rahatsızlığını hissettiniz" diyen İmamoğlu, sürecin hem Türkiye hem de dünya için zorlu geçtiğinin altını çizdi.

    'İBB olarak size bu süreçte destek olmak için gayret sarf ediyoruz'

    Mesajında, "Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

    "Sizler, böyle bir süreçte yaşamınızın geleceğini belirlemede, önemli sayılacak sınavlara hazırlanıyorsunuz.Evde kaldığınız süreyi, sınavlara iyi bir hazırlık için geçirmeniz ne kadar yararlı olur değil mi? Ayrıca, evde kaldınız süreyi, bilgi birikiminizi güçlendirmenin aracı haline de getirmiş olursunuz. Bunun yararlarını sonraki yıllarda çok iyi göreceksiniz. Belki de 'Hiç istemeden yakalandığımız ve yaşadığımız bu süreci kendimiz için yarara çevirdik' diye sevineceksiniz.Biz de İBB olarak, size bu süreçte destek olmak için gayret sarf ediyoruz.

    Biliyorsunuz, hep söylerim; sizin eğitiminiz, ülkemizin geleceğine yaptığımız en iyi yatırımdır. En iyi eğitimi almanız için her çabayı gösteriyoruz. Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi de gireceğiniz bu sınavlara, daha iyi hazırlanmanız için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin önemli eğitimi kurumları arasında yer alan Bahçeşehir Koleji ile LGS ve TYT sınavlarına hazırlık amaçlı iş birliği yaptık. Online deneme sınavları hazırladık. Bu sınavların sizlerin başarısına katkı yapmasını umuyorum. Lütfen, hem bilgi birikiminizi güçlendirmek hem de sınavlarda daha yüksek başarı için çabalamaktan hiç geri durmayın."

    Başvuru takvimi

    Sınava girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek.

    Soruları, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı'nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ekrem İmamoğlu, Sınav, İBB
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